23:15, 29 сентября 2025

Известный российский писатель умер в возрасте 69 лет

Автор книги «Охота на пиранью» Бушков скончался на 70-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Известный российский писатель Александр Бушков умер на 70-м году жизни в больнице после остановки сердца. Об этом сообщила aif.ru его подруга Елена Кулешова.

Отмечается, что с середины сентября автор книги «Охота на пиранью» находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии. Информации о дате и месте прощания не приводится.

Среди наиболее известных книг Бушкова — циклы романов «Пиранья», «Бешеная», «Сварог».

Ранее в сентябре в возрасте 77 лет умер культовый советский и российский писатель-фантаст Василий Головачев. В последние годы жизни он сильно болел, перенес несколько инсультов.

