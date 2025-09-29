Известный российский военкор раскрыл впечатления от встреч с Путиным без камер

Военкор Александр Сладков заявил, что у Путина нордический характер

Известный российский военный корреспондент Александр Сладков рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным без камер. Свои впечатления от этого общения он раскрыл в интервью актеру Вячеславу Манучарову.

По его словам, он был на нескольких встречах военкоров с президентом России. Во время последней из них журналисты обсуждали ситуацию в зоне спецоперации (СВО) и делились секретной информацией, такой как расположения воинских частей, и прочими сведениями, заявил Сладков.

Он добавил, что первая встреча военкоров с Путиным прошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Военкор рассказал, что тогда он и его коллеги пожаловались президенту России на то, что на СВО не хватает боеприпасов и беспилотников, а также рассказали, что репортеры нередко передают ложные данные о происходящем на фронте. «Как он отреагировал на это? Без удовольствия. Вы когда-нибудь видели, чтобы Путин скрежетал зубами и топал ногой? (...) Так-то он характер нордический», — поделился воспоминаниями журналист.

Ранее популярная российская блогерша Наташа Гасанханова раскрыла впечатления от встречи с Путиным. Она призналась, что растерялась, увидев российского президента.