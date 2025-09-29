Любимые сапоги принцессы Дианы из 80-х вернулись в моду

Vogue: Любимые сапоги принцессы Дианы на каблуке kitten heel вернулись в моду

Любимые сапоги принцессы Дианы из 1980-х вернулись в моду осенью 2025 года. Соответствующий материал приводит Vogue.

Речь идет о сапогах на каблуке kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру»), в которых принцесса Уэльская неоднократно появлялась на публике. Например, в данной обуви в сочетании с жакетом и юбкой из зеленого бархата она посетила британское посольство в Осло в 1984 году.

Отмечается, что в настоящее время данный каблук приобрел более узкий силуэт. В свою очередь, журналисты советуют носить указанные сапоги с черными и бордовыми кожаными пальто, серыми костюмными брюками или широкими джинсами.

В июне наряд принцессы Дианы из 80-х также вновь стал трендом.