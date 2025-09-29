Россия
12:40, 29 сентября 2025Россия

Мать архангельского экс-студента раскрыла детали его подготовки к резне в техникуме

Shot: Для нападения на техникум в Архангельске студент купил специальное орудие
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Для нападения на Архангельский техникум строительства и экономики отчисленный студент купил специальное орудие. Детали о подготовке молодого человека к резне раскрыл Shot в Telegram.

Как рассказала мать молодого человека, нож ей не знаком. По словам женщины, ее сын взял его не из дома. Кроме того, экс-студент взял с собой маску и перчатки, а в само здание прошел по студенческому билету.

Ранее студенты техникума пожаловались на охрану учебного заведения. По их словам, охраны и металлодетектора на входе нет. Иногда там дежурила женщина, которая могла пропускать людей без предъявления студенческого билета.

О нападении отчисленного студента на техникум в Архангельске стало известно утром 29 сентября. В результате пострадали как минимум четыре человека, включая двоих преподавательниц. По неподтвержденным официально данным, завуч учебного заведения Ольга Иванова получила удары ножом в шею и грудь. Также ранены социальный педагог Татьяна Винокурова, гардеробщик и один из учеников. Напавшего смогли скрутить студенты. Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.

