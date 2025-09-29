Россия
12:17, 29 сентября 2025Россия

Раскрыто состояние раненой экс-студентом ножом в шею завуча техникума в Архангельске

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Завуч Архангельского техникума строительства и экономики Ольга Иванова, пострадавшая при нападении отчисленного студента Артемия Корюкова серьезно пострадала. Информацию о ее состоянии раскрыл Shot в Telegram.

По информации издания, преподавательница получила удар ножом в шею и грудь. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

В свою очередь, «112» пишет в Telegram, что Иванова получила ранение в надплечье, а на операции находится социальный педагог Татьяна Винокурова, состояние которой оценивается как тяжелое.

Ранее число пострадавших выросло до четырех. Среди них оказался гардеробщик, который также получил ножевое ранение.

О нападении отчисленного студента на техникум в Архангельске стало известно утром 29 сентября. Корюкова задержали, его смогли скрутить учащиеся. Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.

