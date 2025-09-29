Министр обороны Нидерландов выступил с призывом из-за инцидентов с дронами

Глава МО Нидерландов Брекелманс призвал инвестировать в системы борьбы с дронами

Глава Министерства обороны (МО) Нидерландов Рубен Брекелманс призвал европейские страны активнее инвестировать в эффективные системы борьбы с дронами на фоне недавних инцидентов с беспилотниками. Об этом он заявил в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности, трансляция доступна на YouTube-канале мероприятия.

«Мы все должны инвестировать в более эффективные системы борьбы с беспилотниками, которые эффективны не только в определенных местах, но и на всем восточном фланге», — сказал министр.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в небе удалось обнаружить 19 дронов. Не приведя никаких доказательств, он обвинил в произошедшем Москву.

В Минобороны России ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. Ведомство подчеркнуло, что российские беспилотники не смогли бы преодолеть такое расстояние.

Позднее Норвегия и Нидерланды сообщили о появлении неизвестных дронов.