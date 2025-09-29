Экономика
08:28, 29 сентября 2025Экономика

Москвичам пообещали высокое давление

Синоптик Леус: В столице в понедельник давление составит 763 мм ртутного столба
Мария Черкасова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Москве в понедельник, 29 сентября, атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы. Об этом в Telegram-канале заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Показатели барометров превысят норму на 15-17 единиц. Несмотря на это, в небе будет много облаков. Осадков не ожидается, а температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха в столице — плюс 9-11 градусов, по области плюс 7-12 градусов. Ветер восточный 4-9 метра в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вся европейская часть территории России в настоящее время находится под влиянием холодных воздушных масс, поэтому температура воздуха на этой территории оказалась ниже нормативных значений.

