Москвичам рассказали о погоде в октябре

Синоптик Позднякова: В Москве не будет бабьего лета

Москвичам не стоит ожидать наступления бабьего лета в октябре. О погоде в следующем месяце жителям столицы рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает 360.ru.

По словам синоптика, до конца месяца не ожидается сильных температурных колебаний, также не будет обильных дождей. «Погода будет определяться фоном повышенного атмосферного давления, поэтому первую половину октября можно назвать периодом самой настоящей золотой осени, когда и солнце еще порадует, и морозов не будет», — рассказала Позднякова.

В первой половине октября ночью в Москве и области ожидается положительная температура, днем — около 10-12 градусов тепла. «Могут возвращаться периоды относительно теплой, даже солнечной погоды, но это далеко не бабье лето, когда хочется еще позагорать и даже искупаться», — заключила Позднякова.

Ранее в Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления. Показатель достиг 763 миллиметров ртутного столба.