Москвичей предупредили о похолодании до минус 2 градусов

Синоптик Вильфанд: В ночь на 30 сентября в Москве похолодает до минус 2 градусов

В ночь на вторник, 30 сентября, температура воздуха в Москве опустится до минус 2 градусов Цельсия. О резком похолодании предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет RT.

Синоптик пояснил, что Москва сейчас находится в холодной части антициклона — воздушные массы перемещаются с севера и северо-востока. В связи с этим в ближайшие дни возможны отрицательные температуры.

«Температура будет преобладать минус 1 — плюс 2 градуса и даже до минус 2 градусов в спальных районах. Но в центре города — плюс 1-2 градуса. И такая же погода прогнозируется в ночь на среду и четверг», — рассказал Вильфанд.

Дневные температуры тоже не будут высокими, спрогнозировал метеоролог. Так, 29 и 30 сентября воздух прогреется до плюс 9-11 градусов. После этого начнется небольшое потепление, но воздух не прогреется выше плюс 13 градусов. По словам Вильфанда, температура воздуха останется ниже нормы.

Ранее синоптик оценил масштабы снежного покрова в России. По словам Вильфанда, снег выпал на 30 процентах территории страны.