Мужчина бросил новорожденную дочь в кишащую аллигаторами реку ради любви

В США мужчина бросил дочь в реку с аллигаторами ради любви

В США начался суд над мужчиной по имени Брэндон Изабель, который расправился со своей новорожденной дочерью и ее матерью ради новой возлюбленной. Об этом пишет Law & Crime.

31 января 2022 году у Брэндона и женщины по имени Даниэль Хойл родилась дочь — Кеннеди. Пара не состояла в серьезных отношениях: какое-то время Брэндон и Даниэль просто занимались сексом. Когда она забеременела, Брэндон познакомился с другой женщиной и считал, что нашел настоящую любовь. Женщина заявила ему, что не намерена общаться с человеком, у которого скоро будет ребенок. После этого он решил избавиться от дочери.

1 февраля Даниэль и Кеннеди выписали. В тот же день Брэндон попросил женщину встретиться с ним якобы для того, чтобы передать ей детские вещи. Она приехала к нему вместе с ребенком и, следуя его инструкции, припарковалась в безлюдном месте. Сразу после этого мужчина открыл дверь машины со стороны Даниэль и выстрелил в нее пять раз. Ее тело он оттащил в канаву, дочь же бросил в реку, кишащую аллигаторами.

Расследование началось, после того как патрульный случайно наткнулся на останки Даниэль. Полицейские оперативно вышли на Брэндона. После содеянного мужчина поехал покупать возлюбленной подарки, а затем направился к ней в гости. Тело его дочери так и не нашли.

Ранее сообщалось, что в американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, США, арестовали мать мальчика, которого растерзал аллигатор. Ей предъявлены обвинения в неумышленном убийстве и жестоком обращении с несовершеннолетними.