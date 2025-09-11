Женщина попала в тюрьму из-за растерзанного аллигатором сына

В США мать растерзанного аллигатором мальчика арестовали за убийство

В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, США, арестовали мать мальчика, которого растерзал аллигатор. Об этом сообщает ABC News.

Ее сын, 12-летний Брайан Васкеc, пропал 14 августа. У мальчика было нарушение нейроразвития. 26 августа его останки нашли в лагуне рядом с домом. Причиной смерти стала травма, которая могла быть получена в результате нападения аллигатора, и утопление.

Матери мальчика Хильде Васкес предъявлены обвинения в неумышленном убийстве и жестоком обращении с несовершеннолетними. Она находится в тюрьме.

Несколько лет назад женщину уже подозревали в жестоком обращении с ребенком. Когда Брайану Васкесу было три месяца, он получил переломы костей черепа и ног, у него также был коллапс легкого. Виновной сочли мать. Младенца изъяли из семьи, однако позже вернули домой.

Ранее сообщалось, что в США 15-летняя девочка отбилась от аллигатора, который укусил ее за ногу. Ее доставили в больницу с рваными ранами.