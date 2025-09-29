Мужчину признали мертвым из-за преступника-самозванца

Британца признали мертвым из-за преступника, укравшего его личность

Жителя Великобритании Натана Блейка признали мертвым, и ему больше месяца приходится доказывать властям, что он жив. Об этом пишет The Standard.

По словам 35-летнего мужчины, 16 августа он выходил из ванной, как вдруг ему позвонила мать с тревожными новостями. Она рассказала, что к ней приехали полицейские и заявили, что ее сына не стало в Испании. Но Блейк был жив и находился в Великобритании.

Оказалось, что некий мужчина украл его личность. Последние три года самозванец жил в Испании, используя паспортные данные Блейка. Под именем британца он даже успел совершить несколько преступлений. Каких именно — не уточняется. Испанские полицейские объяснили, что нашли мертвого человека с паспортом Блейка, поэтому и связались с его семьей.

Пока полиции неизвестно, как преступнику удалось получить личную информацию Блейка. Сам мужчина предполагает, что это произошло на его мальчишнике, который проходил в Барселоне.

Полицейские посоветовали Блейку нанять адвоката в Испании. Тот должен доказать, что мужчина не причастен ни к каким преступлениям самозванца. Это позволит ему в будущем посещать Испанию без каких-либо проблем.

Ранее сообщалось, что в Канаде объявленная мертвой женщина пришла доказать обратное в страховую. Неожиданный статус ей присвоили из-за ошибки похоронного бюро.