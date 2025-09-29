Бывший СССР
На Украине предрекли закрытие сотен ресторанов

На Украине могут закрыться сотни ресторанов из-за отъезда сотрудников за границу
Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

На Украине могут закрыться сотни ресторанов из-за того, что власти разрешили выезжать за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».

«Сейчас только начинается первая волна. Коллеги по цеху прогнозируют до 20-30 процентов оттока персонала в этой возрастной категории. У меня аналогичные ожидания», — рассказал изданию соучредитель столичных заведений Станислав Завертайло.

Как пишет издание, бизнес общественного питания на Украине ждет кризис, причины которого будут заключаться не только в нехватке официантов и поваров, но и в структурных экономических проблемах — посещаемость заведений существенно упала.

Ресторатор Алекс Купер заявил изданию, что закроются сотни заведений, и не только в Киеве.

Ранее стало известно, что украинцы начали платить сети ресторанов быстрого питания McDonald’s за трудоустройство, которое дает бронь от мобилизации. При этом месячный оклад в McDonald’s составляет 600 долларов, а взятка за трудоустройство — 15 тысяч долларов.

