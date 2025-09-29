Силовые структуры
Напавший на российскую школьницу и ее мать курьер привлек внимание главы СК России

Бастрыкин поручил завести дело после нападения курьера на мать и дочь в Бердске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Избивший 15-летнюю школьницу и ее мать в подъезде дома в Бердске курьер привлек внимание главы Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нападения фигуранта на двух жительниц города, у которых врачи зафиксировали вред здоровью. Следователи проводят проверку по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

