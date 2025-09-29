Силовые структуры
Сломавший ребра российской школьнице ради хайпового видео юноша избежал колонии

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Нижнесергинский районный суд Свердловской области приговорил 15-летнего подростка к году и восьми месяцам лишения свободы условно по делу о нападении на школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Юношу признали виновным в преступлении по статьям о покушении на грабеж и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений.

Следствие и суд установили, что 30 сентября 2024 года юноша встретил мальчика 11 лет и силой потребовал у него сто рублей. А 11 ноября того же года на перемене он кулаками и ногой ударил одноклассницу по голове и туловищу, а потом с разбега пнул ее с силой ногой в живот. В результате у потерпевшей диагностировали перелом ребер.

Как сообщает URA.RU, по одной из версий, юноша напал на девочку ради хайпового видео в TikTok.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти подростки избили пожилого мужчину с инвалидностью.

