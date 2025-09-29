Культура
14:15, 29 сентября 2025Культура

Названа причина падения из окна актера Театра имени Ленсовета

Актер Илья Дель заявил, что упал с высоты во время выполнения трюка
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер Театра имени Ленсовета, звезда фильмов «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина» Илья Дель заявил, что упал с высоты во время подготовки к роли в кино. Его цитирует KP.RU.

По словам артиста, он выполнял трюк, который до этого делал уже много раз. Дель перепрыгивал на балкон из окна третьего этажа, а затем спускался вниз по выступу стены. «В этот раз кирпичик выскочил из стены, и я с ним полетел на асфальт», — пояснил он.

Актер уточнил, что после инцидента перенес одну операцию и надеется вернуться на сцену театра через несколько месяцев.

17 сентября сообщалось, что Дель попал в реанимацию после падения. В связи с травмой актера учреждение заменяет ближайшие постановки, в которых он задействован. На следующий день стало известно, что артиста прооперировали в больнице Санкт-Петербурга.

До этого, 12 апреля, Дель попал в больницу после ссоры с подругой. Между 40-летним актером и его 26-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он получил ножевые ранения в грудь и руку. Позже Дель назвал произошедшее обычной ссорой двух влюбленных людей.

