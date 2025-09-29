Экономика
08:04, 29 сентября 2025

Названа страна с самой низкой безработицей в G20

Шерпа Лукаш: Безработица в России — самая низкая среди стран G20
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Уровень безработицы в России — самый низкий среди всех государств, входящих в «Большую двадцатку». Об этом заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, ее слова приводит РИА Новости.

В России, отметила она, сейчас наблюдается наилучшая ситуация с безработицей. Подавляющее большинство трудоспособных граждан в настоящее время задействованы на предприятиях и в компаниях. «У нас самая низкая безработица», — резюмировала Лукаш.

Несмотря на это, ситуация на российском рынке труда по-прежнему остается достаточно напряженной, подчеркивала ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Справиться с кадровым голодом, охватившим большинство ключевых отраслей национальной экономики, отмечала глава регулятора, пока не удалось.

На фоне же проблем со спросом на внутреннем рынке и ростом издержек все большее число отечественных компаний переходят или планируют перейти на сокращенный режим труда. В результате в стране, по информации профсоюзов и деловых объединений, стала расти скрытая безработица, когда часть сотрудников вынуждены либо находиться в простое, либо трудиться неполный рабочий день или неполную неделю.

