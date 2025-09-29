Из жизни
22:54, 29 сентября 2025Из жизни

Загадочный объект с волосами и перьями упал на ферму

В Аргентине неизвестный объект с волосами и перьями упал на ферму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

На территорию фермы в городе Пуэрто-Тироль в Аргентине упал крупный цилиндрический объект неизвестного происхождения, покрытый волокнистым материалом. О случившемся пишет газета The Mirror.

Инцидент произошел на севере страны, длина объекта составляет примерно 1,7 метра, диаметр — 1,2 метра. Его внешнюю поверхность покрывают черные волокна, визуально напоминающие волосы или мех. Данная особенность вызвала наибольший интерес и множество вопросов о происхождении находки.

На место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и взрывотехники. Специалисты выяснили, что внутри цилиндра отсутствуют какие-либо опасные вещества или материалы. Несмотря на это, власти решили оградить зону тридцатиметровым периметром безопасности до окончания всех исследований.

Пользователи сети уже активно обсуждают событие, выдвигая различные версии. Некоторые предположили, что загадочный объект может быть фрагментом космического мусора. Высказывается мнение, что он мог отделиться от аппарата компании SpaceX в ходе одной из недавних миссий.

Ранее жители штата Джорджия заметили в небе огненный шар неизвестного происхождения. Упав на землю, он вызвал землетрясение.

