Нетаньяху пообещал больше не нападать на Катар

Нетаньяху пообещал премьеру Катара больше не нападать на его страну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани больше не нападать на его страну. Его слова передает канцелярия израильского премьера в соцсети Х.

«Израиль сожалеет о том, что в результате нашего удара погиб один из ваших граждан. Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не граждане Катара. Также хочу заверить, что Израиль не намерен вновь нарушать ваш суверенитет в будущем», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что он подтвердил данное обязательство в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

9 сентября израильские истребители атаковали жилой дом в столице Катара, Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Израильские власти взяли на себя полную ответственность за удары.