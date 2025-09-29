Неудачную попытку украинского Як-52 сбить «Герань» засняли

Появилось видео неудачной попытки Як-52 ВСУ сбить «Герань»

Самолет Як-52 Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смог сбить над Черниговом российский дрон «Герань» и попал на видео. Кадры неудачной попытки перехватить беспилотник публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах сняты полет беспилотника «Герань» и советского самолета Як-52. В начале российский дрон догоняет самолет ВСУ, отправленный на перехват, а затем перегоняет его.

Затем украинский самолет перестает преследовать «Герань» и совершает вираж.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предложил сбивать российскую авиацию. По его словам, такие меры необходимы как ответ на недавние инциденты в воздушном пространстве Эстонии.