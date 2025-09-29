Силовые структуры
Объявленная в России в розыск ЛГБТ-активистка обжаловала арест

ЛГБТ-активистка Казанцева обжаловала заочный арест
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-ĸанал «Помыла руки» (автор канала Александра Казанцева признана Минюстом иностранным агентом)

Защита ЛГБТ-активистки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Александры Казанцевой (включена Минюстом РФ в реестр иноагентов) обжаловала заочный арест по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде уже зарегистрирована апелляционная жалоба, но дата ее рассмотрения еще не назначена.

Девушка уже несколько раз получала штрафы из-за отсутствия необходимой плашки о своем иноагентстком статусе в публикациях. Известно, что еще в марте Казанцева была объявлена в розыск.

ЛГБТ-активистка Александра Казанцева попала в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Тогда же вместе с ней внесли уехавшую из России певицу Земфиру, публициста и политтехнолога Аббаса Галлямова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (все трое признаны Минюстом России иностранными агентами).

