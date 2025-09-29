Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 29 сентября 2025Из жизни

Останки загадочно пропавшей 23-летней девушки опознали через 12 лет

The Thaiger: Останки пропавшей 23-летней тайки опознали через 12 лет
Никита Савин
Никита Савин

Фото: R.Narong / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде опознали останки девушки, которая загадочным образом пропала в 2013 году. Об этом сообщает The Thaiger.

23-летняя Павини Кортайсонг родилась в провинции Бурирам, окончила университет и получила работу на фабрике в провинции Чонбури. Девушка постоянно поддерживала связь с родителями и отправляла им деньги. 12 лет назад она перестала отвечать на звонки и сообщения. Обеспокоенный отец отправился в Чонбури и обнаружил, что Кортайсонг давно не появлялась в своей съемной команде. При этом все документы и ценные вещи были на месте.

Он расспросил бойфренда и коллегу девушки, но они ничего не знали о ее исчезновении. Позже с родителями Кортайсонг связалась ее подруга и рассказала, что та попросила подвезти ее от дома до шоссе, ведущего в Бангкок. После этого тайку никто не видел. Родители обратились в организацию Mirror, которая занимается поиском пропавших. Организация сравнила ДНК Кортайсонг с ДНК 15 неопознанных тел, найденных в Чонбури и соседних провинциях, но это ничего не дало.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Сотрудники Mirror расшили зону поисков на всю страну. В итоге в 2025 году ДНК Кортайсонг совпала с биологическими образцами скелета, найденного в 2014 году на пустыре в пригороде Бангкока. Теперь родители девушки добиваются нового расследования ее исчезновения. В полиции уверены, что Кортайсонг стала жертвой преступления.

Ранее сообщалось, что в США удалось опознать останки пропавшей девушки из штата Орегон. Она исчезла из торгового центра в 1974 году.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные». ВСУ атаковали инфраструктуру в Белгородской области

    Володин встретился с главой Вьетнама

    В Кремле сообщили об отсутствии конкретных сроков визита Ким Чен Ына в Москву

    В европейской стране закрыли аэропорт из-за замеченных в небе БПЛА

    Известную российскую блогершу смутил интимный вопрос от бабушки

    Врач рассказал о первых действиях при попадании в глаз горячего масла

    Останки загадочно пропавшей 23-летней девушки опознали через 12 лет

    Герой России сообщил о взятии под контроль всего юга ДНР

    Россиянин описал поездку на Кавказ фразой «там все не так, как я думал»

    Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости