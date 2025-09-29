Останки загадочно пропавшей 23-летней девушки опознали через 12 лет

The Thaiger: Останки пропавшей 23-летней тайки опознали через 12 лет

В Таиланде опознали останки девушки, которая загадочным образом пропала в 2013 году. Об этом сообщает The Thaiger.

23-летняя Павини Кортайсонг родилась в провинции Бурирам, окончила университет и получила работу на фабрике в провинции Чонбури. Девушка постоянно поддерживала связь с родителями и отправляла им деньги. 12 лет назад она перестала отвечать на звонки и сообщения. Обеспокоенный отец отправился в Чонбури и обнаружил, что Кортайсонг давно не появлялась в своей съемной команде. При этом все документы и ценные вещи были на месте.

Он расспросил бойфренда и коллегу девушки, но они ничего не знали о ее исчезновении. Позже с родителями Кортайсонг связалась ее подруга и рассказала, что та попросила подвезти ее от дома до шоссе, ведущего в Бангкок. После этого тайку никто не видел. Родители обратились в организацию Mirror, которая занимается поиском пропавших. Организация сравнила ДНК Кортайсонг с ДНК 15 неопознанных тел, найденных в Чонбури и соседних провинциях, но это ничего не дало.

Сотрудники Mirror расшили зону поисков на всю страну. В итоге в 2025 году ДНК Кортайсонг совпала с биологическими образцами скелета, найденного в 2014 году на пустыре в пригороде Бангкока. Теперь родители девушки добиваются нового расследования ее исчезновения. В полиции уверены, что Кортайсонг стала жертвой преступления.

