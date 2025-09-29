Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуться

Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуть ремень безопасности. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел на рейсе из Манчестера до острова Ибица (Испания) 13 сентября. Пассажирка Кармела Коласурдо рассказала, что после посадки экипаж объявил, что борт задержится из-за туриста, который отказывается соблюдать требования безопасности. «Он был в состоянии алкогольного опьянения и отказывался пристегнуть ремень безопасности», — вспоминает она.

По ее словам, позже сотрудники авиакомпании привлекли полицию. Правоохранителям потребовалось два часа, чтобы разрешить ситуацию. В итоге им пришлось протащить непослушного пассажира к выходу из самолета по полу. Один полицейский держал его за руки, другой — за ноги. Их действия сопровождались аплодисментами остальных путешественников.

Ранее мужчина напился на рейсе до испанского курорта Аликанте и ногами отталкивал от себя полицию. Другой пьяный пассажир также пытался помещать правоохранителям, крича и ругаясь.