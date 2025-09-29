Путешествия
12:21, 29 сентября 2025Путешествия

Мужчина напился на рейсе до роскошного курорта Европы и ногами отталкивал от себя полицию

The Sun: Пьяный турист отталкивал полицию ногами на рейсе до Аликанте
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Felix B / Shutterstock / Fotodom

Мужчина напился на рейсе до роскошного курорта Европы и ногами отталкивал от себя полицию. Об этом пишет The Sun.

Уточняется, что трое пассажиров рейса Ryanair до Аликанте начали пить еще перед посадкой. В самолете они вели себя неподобающе, игнорируя замечания членов экипажа. После этого пилоты решили совершить аварийную посадку и пригласить на борт полицейских, чтобы удалить буйных мужчин с рейса.

Когда правоохранители зашли в салон самолета, некоторые из дебоширов начали сопротивляться. Так, один из них отказывался вставать со своего места, а потом залез на спинку сиденья и ногами пытался оттолкнуть от себя стражей порядка. Другой пьяный пассажир также пытался помещать полицейским, крича и ругаясь. В итоге туристов удалось вывести силой.

Ранее россиянин устроил дебош в самолете, обозвал попутчика «узкоглазым» и попал на видео. Сначала члены экипажа попытались уладить конфликт своими силами, но потом поняли, что дебошир не успокаивается, и вызвали в салон полицию.

