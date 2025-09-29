Ценности
Плюс-сайз-звезда «Эйфории» без бюстгальтера снялась в наряде с глубоким декольте

Актриса Барби Феррейра снялась в наряде с откровенным декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @barbieferreira

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» запечатлела себя на камеру в черном наряде, оформленном глубоким декольте. При этом на размещенном селфи видно, что знаменитость не стала надевать под него бюстгальтер.

Феррейра позировала на фоне гостиной с распущенными волосами и макияжем, выполненным с акцентом на нюдовую помаду. Ее образ дополнили круглые серьги и тонкая цепь с подвеской в виде креста с красно-фиолетовыми камнями.

В июле американская актриса Сидни Суини также показала новые откровенные фото. Тогда коллега Феррейры по упомянутому сериалу предстала на опубликованных кадрах в белом мини-платье и слитном купальнике. При этом на некоторых снимках видно, что знаменитость легла на траву, подняла подол наряда и продемонстрировала оголенные ягодицы.

