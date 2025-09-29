Скабеева посмеялась над задавшим вопрос о конфликте России и НАТО немецким каналом

Скабеева посмеялась над обложкой видео немецкого телеканала Phoenix на YouTube

Известная журналистка и телеведущая Ольга Скабеева посмеялась над немецким телеканалом Phoenix, который задал вопрос о возможном конфликте НАТО с Россией. В своем Telegram-канале она предложила западному СМИ поменять обложку видео на платформе YouTube.

Скабеева опубликовала скриншот заставки ролика на YouTube-канале Phoenix. Видео носит название «Как нам предотвратить войну?» и посвящено возможному столкновению НАТО с Россией. На обложке видео в центре расположена эмблема НАТО, левая часть выглядит как флаг организации, а правая — как флаг России. При этом на российскую часть изображение наведен прицел огнестрельного оружия.

«Немецкий телеканал Phoenix задается вопросом: "Как нам предотвратить войну?" Для начала поменять заставку на YouTube», — поиронизировала журналистка.

Ранее Скабеева заметила интересную деталь на карикатуре британского издания The Times, посвященной визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию. На груди у главы Белого дома можно увидеть георгиевскую ленту, сложенную в литеру Z.