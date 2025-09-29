Предсказан срок возникновения «пузыря» на рынке жилья России

Экономист Казова: Пузырь на рынке жилья России может возникнуть в 2026-2027 году

«Пузырь» на рынке недвижимости России может возникнуть в 2026-2027 году, если разница в цене между первичным и вторичным жильем сохранится на уровне 80 процентов. Такой срок предсказала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова, пишет «Газета.ru».

«Обвал цен на жилье в результате наиболее вероятен в регионах, где наблюдается максимальный (70-80 процентов) разрыв между ценами на первичке и вторичке, и где наблюдается высокий удельный вес строительства при слабом спросе», — уточнила эксперт.

Одной из причин формирования столь большого разрыва между стоимостью строящихся и готовых квартир экономист назвала то, что возведение домов стимулируется льготной ипотекой. В будущем застройщики снизят ценовую нагрузку на новостройки, первичка плавно перейдет в стагнацию, и разрыв уменьшится, допустила Казова.

При этом сценарий обвала цен на недвижимость в России возможен, если новостройки продолжат дорожать на фоне неконтролируемого ипотечного кредитования, отсутствия грамотного регулирования отрасли, снижения интереса к недвижимости и покупательской способности в стране.

Ранее жилью в России предрекли подорожание на фоне повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Новостройки в стране могут прибавить в стоимости порядка 2-3 процентов, прогнозируют эксперты.