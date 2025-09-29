Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:15, 29 сентября 2025Экономика

Предсказан срок возникновения «пузыря» на рынке жилья России

Экономист Казова: Пузырь на рынке жилья России может возникнуть в 2026-2027 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

«Пузырь» на рынке недвижимости России может возникнуть в 2026-2027 году, если разница в цене между первичным и вторичным жильем сохранится на уровне 80 процентов. Такой срок предсказала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова, пишет «Газета.ru».

«Обвал цен на жилье в результате наиболее вероятен в регионах, где наблюдается максимальный (70-80 процентов) разрыв между ценами на первичке и вторичке, и где наблюдается высокий удельный вес строительства при слабом спросе», — уточнила эксперт.

Одной из причин формирования столь большого разрыва между стоимостью строящихся и готовых квартир экономист назвала то, что возведение домов стимулируется льготной ипотекой. В будущем застройщики снизят ценовую нагрузку на новостройки, первичка плавно перейдет в стагнацию, и разрыв уменьшится, допустила Казова.

При этом сценарий обвала цен на недвижимость в России возможен, если новостройки продолжат дорожать на фоне неконтролируемого ипотечного кредитования, отсутствия грамотного регулирования отрасли, снижения интереса к недвижимости и покупательской способности в стране.

Ранее жилью в России предрекли подорожание на фоне повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Новостройки в стране могут прибавить в стоимости порядка 2-3 процентов, прогнозируют эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Другие возможности у США иссякли». Трамп разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Насколько это опасно?

    Сломавший ребра российской школьнице ради хайпового видео юноша избежал колонии

    Путин ввел запрет на патентную систему налогообложения для одного вида бизнеса

    Филипп Киркоров купил уникальный Aurus за миллионы рублей. Как выглядит роскошный автомобиль?

    Предсказан срок возникновения «пузыря» на рынке жилья России

    В стране Азии нашли проданную в рабство россиянку

    Трамп пообещал ввести пошлины на импортную мебель

    Зеленский назвал Путина и Лукашенко «старыми дедами»

    В России 1 октября начнется осенний призыв. Впервые будут массово вручать электронные повестки. Что нужно знать?

    В России снизится число граждан без сбережений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости