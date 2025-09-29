Экономика
17:17, 29 сентября 2025Экономика

Путин ввел запрет на патентную систему налогообложения для одного вида бизнеса

В РФ запретили применение патентной системы налогообложения в охранном бизнесе
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Охранный бизнес в России больше не сможет применять патентную систему налогообложения, заменяющую собой несколько налогов и не требующую подачу отчетности в инспекцию. О соответствующем запрете со ссылкой на подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон пишет ТАСС.

Патентная система действует для индивидуальных предпринимателей, напоминает агентство, отмечая, что авторы инициативы в связи с тем, что деятельность охранников, сторожей, вахтеров и прочих представителей соответствующих организаций должна вестись только юридическими лицами и на основании лицензии, предложили исключить ее из перечня видов деятельности под патент.

Как указывал в связи с этим член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, деятельность в области охраны и безопасности связана с повышенной ответственностью и должна осуществляться с полной отчетностью перед властями.

Одобренные парламентом и главой государства изменения вступят в силу в России 1 января 2026 года.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал о том, что по итогам проведенного на 170 предприятиях анализа, целью которого было выявление подмены трудовых отношений, осуществляемой ради минимизации уплаты налогов, такие нарушения в виде перевода сотрудников в статус самозанятых выявили в 84 процентах случаев. В связи с этим министр высказался за изменения в законодательстве в части признаков трудовых отношений.

