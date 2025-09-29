Путешествия
13:06, 29 сентября 2025Путешествия

Пьяная пассажирка угрожала экипажу взорвать борт и была удалена с рейса

People: Пьяная пассажирка в США угрожала взорвать самолет и была удалена с рейса
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Megan Varner / Reuters

В США пьяная пассажирка угрожала экипажу взорвать борт и была удалена с рейса. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 23 сентября на борту рейса Frontier Airlines из американского города Нэшвилл до Денвера. Сначала экипаж несколько раз просил пьяную туристку покинуть самолет, но она отказалась. Затем она начала угрожать, что взорвет бомбу, и тогда «никто никуда не полетит». После этого сотрудники авиакомпании решили вызвать полицию.

Остальных пассажиров высадили на время, пока правоохранители проверяли самолет. Угроза женщины оказалась ложной — на борту не оказалось взрывного устройства. Ее задержали и сняли с рейса. Судно должно было вылететь в 7:30, но из-за инцидента задержалось в аэропорту Нэшвилла до 10:21.

Ранее пилот крупной авиакомпании Frontier Airlines решил помешать бывшей девушке засудить его и обвинил ее в попытке взорвать самолет. Накануне ее вылета он самостоятельно позвонил в аэропорт и сообщил, что его экс-возлюбленная якобы собирается пронести с собой бомбу.

    Все новости