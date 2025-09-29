Работавшая шеф-поваром россиянка планировала отравить бойцов СВО

ФСБ задержала шеф-повара из Севастополя, планировавшую отравить бойцов СВО

Сотрудники силовых структур задержали женщину, которая работала шеф-поваром в Севастополе и планировала отравить бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Задержанная – гражданка России 1980 года рождения, работавшая шеф-поваром в одном из заведений города. По данным ведомства, она установила контакт с украинской разведкой в сентябре 2023 года, а затем собирала для нее данные о Российской армии.

В частности, женщина передавала на Украину фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота. Эти данные в дальнейшем использовались украинскими войсками для планирования ракетных атак.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о государственной измене. Сейчас она находится в СИЗО.

Ранее осужденный по делу о госизмене гражданин РФ Денис Лобов попросил суд заменить ему наказание и освободить из колонии.