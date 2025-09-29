Работавший в США российский военкор рассказал о необычных особенностях американской армии

Военкор Сладков заявил, что солдатам в США нельзя иметь фото родственников

Известный российский военный корреспондент Александр Сладков, работавший в США, рассказал о необычных особенностях американской армии. Подробности он раскрыл в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Сладков, написавший книгу «Армия США. Как все устроено», рассказал, что в Соединенных Штатах он жил в военных училищах и центрах подготовки резервистов. По его словам, новобранцев американской армии «ломают об колено», настраивая на службу в армии. «Все постепенно: изучение символов, изучение песен про армию. Одновременно изучение запретных предметов, которые нельзя. Например, [нельзя иметь] фотографии родственников. Приравнивается к порнографии», — поделился подробностями военкор.

Он добавил, что в американских солдатах пытаются пробудить инстинкты, которые нужны для службы в армии и в бою, а те качества, которые мешают службе, в них стараются заглушить. «Самолюбие, ощущение своего какого-то особого статуса (...) В армии ты такой не нужен как рядовой», — подчеркнул журналист.

Ранее Сладков высказался против того, чтобы бойцы специальной военной операции на Украине (СВО) носили маски на интервью. По его мнению, российский военный не должен рассказывать о своей службе с закрытым лицом.