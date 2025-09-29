Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:09, 29 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыт возможный поставщик смертельного суррогата в Ленобласть

МВД: Поставщиком суррогата в Ленобласть могла стать фирма из Трубникова Бора
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Сотрудники полиции установили возможного поставщика смертельного суррогата в Ленинградскую область, из-за которого отравились 25 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, предполагаемый поставщик — коммерческая фирма из поселка Трубников Бор. Сейчас по адресу нахождения организации проходят обыски.

Новую вспышку смертельных отравлений зафиксировали в Ленобласти в конце сентября. Выяснилось, что ее причиной стал суррогатный алкоголь. По последним данным, от него пострадали 25 человек.

Ранее суд арестовал шестерых подозреваемых в отравлении людей. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну как вы думаете? Как поступим?» Европа пообещала сбивать российские самолеты. Что на это ответили в Кремле?

    Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

    Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские дроны

    15-летнюю теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

    Жителей российского региона предупредили о падающих с неба взрывных устройствах

    Раскрыт возможный поставщик смертельного суррогата в Ленобласть

    Ведущая покинула студию в разгар спора об Израиле

    Китай запустил два спутника Shiyan-30

    Россиянок начали массово обманывать в день рождения

    Появились подробности о двух ракетных обстрелах Белгорода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости