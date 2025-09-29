Забота о себе
Раскрыта главная опасность неравного брака

Существует множество причин, по которым неравный брак часто приводит к негативным последствиям для женщины, решившей выйти замуж по расчету, считает сексолог Трейси Кокс. Главную из них она раскрыла в колонке для Daily Mail.

Кокс объяснила, что, если партнеры изначально неравны друг другу по уровню доходов или положению в обществе, между ними начинают быстро накапливаться обиды. Человек, который изначально выше по социальному статусу, подсознательно ощущает, что его выбор не вызывает уважения у окружения, из-за чего его симпатия к супругу снижается и возникают проблемы. В то же время второй партнер замечает, как на него смотрят свысока при знакомстве, слышит перешептывания за спиной, что заставляет его чувствовать себя изгоем.

«Неравные отношения редко бывают комфортными. Расстановка сил важна, и крайние несоответствия в чем бы то ни было вызывают дискомфорт у обеих сторон. Вам кажется, что вы делаете всю тяжелую работу и что вы не получили "выгодную сделку", а он чувствует себя уязвимым и лишним», — подчеркнула специалистка. Именно поэтому, по ее словам, в неравном браке партнеры часто ссорятся и в конце концов начинают изменять друг другу.

Ранее психолог Уолтер Рисо объяснил причины неудовлетворенности интимной жизнью. По его словам, плохой секс часто объясняется предсказуемостью.

