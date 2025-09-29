Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:03, 29 сентября 2025Забота о себе

Развеян популярный миф о поведении мужчин в постели

Наталья Обрядина1

Фото: Unsplash

Утверждение, будто мужчины не интересуются удовлетворенностью партнерши в сексе, не соответствует действительности, считает психолог-сексолог Наталья Ахундова. Популярный миф о поведении мужчин в постели она развеяла в разговоре с изданием «Челнинские известия».

Ахундова заявила, что современные мужчины активно интересуются темой женского удовольствия. По ее словам, когда мужчины изучают ее, а затем видят результат в виде удовольствия партнерши, им это очень нравится.

При этом сексолог отметила, что мужчинам действительно меньше, чем женщинам, важна прелюдия. «Чаще всего мужья ошибочно полагают, что сексуальная увертюра должна длиться пять-семь минут, а ее суть сводится к неловким объятиям и поцелуям», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Однако, по словам Ахундовой, в действительности прелюдия должна длиться минимум 20 минут, а лучше — 30-40 минут, и включать в себя объятия, поцелуи, шептания на ухо, массаж. Это позволит женщине почувствовать себя желанной и достаточно возбудиться, уточнила сексолог.

Ранее психолог Уолтер Рисо объяснил причины неудовлетворенности интимной жизнью. По его словам, плохой секс часто объясняется предсказуемостью.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели закончить конфликт до конца года

    Глава Пентагона попал в неловкую ситуацию во время исполнения трюка

    Катя Лель призналась в любви

    Нетаньяху пообещал больше не нападать на Катар

    Украинцев решили штрафовать за отказ встать на колени перед погибшими солдатами ВСУ

    «Как цыган». Максим Галкин предстал в роскошном образе. Чем он так удивил публику?

    Голикова высказалась о возможности человека жить до 120 лет

    Северная Корея сравнила Израиль с Гитлером

    Цыганова обвинила россиян в поддержке Украины из-за песни Монеточки

    В армию страны ЕС начали призывать резервистов после инцидентов с дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости