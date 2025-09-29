Россиян предупредили о рисках при покупке жилья

Юрист Алешкин: Покупка жилья у уехавшего из России собственника чревата рисками

При покупке жилья есть несколько подводных камней, которые могут обернуться потерей денег и другими проблемами. Об этом предупредил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин в беседе с Pravda.Ru.

Самые популярные риски — покупка жилья у собственника, который находится за границей, обремененные ипотекой квартиры и сделка с человеком в предбанкротном состоянии. По словам юриста, в таких случаях сделку могут признать недействительной. Кроме того, опасно покупать жилье у тех, кто купил его в браке, но не разделил — даже в случае развода супругов важно проверить, было при получено согласие на продажу второй стороны.

Другой частой проблемой является занижение стоимость жилья в договоре и скрытые платежи. «Квартиру могут выставить за 30 миллионов рублей, а реальная цена сделки оказывается 40. В договор также часто включают скрытые платежи — к примеру, будущий налог, который собственник обязан заплатить, если квартира находилась в его собственности менее трех лет», — пояснил эксперт.

По словам Алешкина, избежать подобных рисков поможет привлечение к сделке специалистов.

Ранее эксперт по рынку недвижимости Ярослав Кобаладзе предупредил россиян о рисках при покупке жилья в рассрочку от застройщика. По его словам, при использовании такой схемы покупатель часто переплачивает.