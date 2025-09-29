Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 29 сентября 2025Экономика

Россиян предупредили о рисках при покупке жилья

Юрист Алешкин: Покупка жилья у уехавшего из России собственника чревата рисками
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

При покупке жилья есть несколько подводных камней, которые могут обернуться потерей денег и другими проблемами. Об этом предупредил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин в беседе с Pravda.Ru.

Самые популярные риски — покупка жилья у собственника, который находится за границей, обремененные ипотекой квартиры и сделка с человеком в предбанкротном состоянии. По словам юриста, в таких случаях сделку могут признать недействительной. Кроме того, опасно покупать жилье у тех, кто купил его в браке, но не разделил — даже в случае развода супругов важно проверить, было при получено согласие на продажу второй стороны.

Другой частой проблемой является занижение стоимость жилья в договоре и скрытые платежи. «Квартиру могут выставить за 30 миллионов рублей, а реальная цена сделки оказывается 40. В договор также часто включают скрытые платежи — к примеру, будущий налог, который собственник обязан заплатить, если квартира находилась в его собственности менее трех лет», — пояснил эксперт.

По словам Алешкина, избежать подобных рисков поможет привлечение к сделке специалистов.

Ранее эксперт по рынку недвижимости Ярослав Кобаладзе предупредил россиян о рисках при покупке жилья в рассрочку от застройщика. По его словам, при использовании такой схемы покупатель часто переплачивает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Британии обратился к Путину

    На Украине попросили признать войну России и НАТО

    Дасаев оценил возможный запрет на добивание после исполнения пенальти

    Внутренности новой PS5 показали на видео

    Три женщины оттаскали россиянку за дреды и избили ногами по одной причине

    10-сантиметровую луковицу извлекли из россиянина

    Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

    Проект федерального бюджета внесли в Госдуму на дисках

    Жену британского политика во время задержания спрашивали о Лаврове

    Показано роскошное убранство поезда западных лидеров для поездок на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости