Россиянам рассказали о народных способах выведения блох у собак

Биолог Татаренко: Для избавления собаки от блох можно применить народные методы

Есть породы собак, которым могут быть противопоказаны некоторые известные противопаразитарные препараты, в таком случае можно воспользоваться некоторыми народными средствами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

Биолог рассказала, что в народе против блох активно использовали в виде порошка пиретрум (ромашку), который сыпали на подстилку или в собачью будку, аналогично применяли пижму или полынь. Но эти травы лучше использовать уже после специальной обработки собаки, для отпугивания блох, отметила эксперт.

«Чтобы избавить собаку от блох, можно тщательно искупать ее с дустовым или дегтярным мылом. Промыть ее шерсть настоем из чеснока — зубчики заливают кипятком и дают настояться, или отваром полыни. Некоторые применяют для этой цели хозяйственное мыло, смешанное с мелко нарезанным луком, уксус с водой или соляные растворы», — поделилась биолог.

Татаренко добавила, что популярны также различные эфирные масла, отпугивающие блох. Но нужно учитывать, что действие таких народных средств недолгое — обработку собаки придется повторять практически еженедельно, указала она. Некоторые из них имеют сильный запах и не так безопасны, как кажется, поскольку могут вызвать у собаки аллергию, раздражение кожи, зуд, перхоть, при попадании на слизистую — ожоги, подчеркнула биолог.

Подбирать самим растительный материал для обработки собаки опасно — из-за возможной передозировки или реакции животного на тот или иной состав Марина Татаренко биолог

«Наиболее оптимальным выходом может быть использование специализированных шампуней от блох, многие из них готовятся на растительных экстрактах и довольно действенны и безвредны», — заключила эксперт.

