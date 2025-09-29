Экономика
01:50, 29 сентября 2025

Россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 октября

Депутат Госдумы Нилов заявил об индексации пенсий у силовиков с 1 октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал, кому в России повысят пенсии с 1 сентября. Его слова приводит РИА Новости.

Нилов уточнил, что индексация пенсий с 1 октября на 7,6 процента коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии министерства обороны и других силовых ведомств.

«Важно понимать, что военные пенсии — это не только выплаты, которые получают пенсионеры по линии министерства обороны. Это и пенсионеры других силовых ведомств: следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, МВД и других», — заявил депутат.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что 37 миллионам получателей страховой пенсии повысили соответствующие выплаты. Прибавки также получили 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона граждан старше 80 лет.

