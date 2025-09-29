Россия
Голикова высказалась о возможности человека жить до 120 лет

Голикова допустила, что у медленно стареющих есть потенциал жить до 120 лет
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

В зависимости от индивидуальных показателей люди могут обладать потенциалом жить до 120 лет. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия», заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

При этом она отметила, что потенциал у каждого разный — некоторые люди стареют очень быстро, а некоторые — медленно. «У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — высказалась Голикова.

Задачей в сфере социальной политики вице-премьер назвала увеличение как здоровой жизни, так и ожидаемой продолжительности жизни в целом.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачева рассказала, что для того, чтобы жить долго и до старости быть активным, нужно заниматься профилактикой хронических заболеваний и соблюдать еще несколько правил.

