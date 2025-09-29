Россиянка прошла пешком от Набережных Челнов до Казани за шесть дней

Туристка Арина Тюрина прошла пешком от Набережных Челнов до Казани за шесть дней

Россиянка Арина Тюрина прошла пешком от Набережных Челнов до Казани за шесть дней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По словам туристки, она затеяла это путешествие ради контента. Кроме того, путешественница хотела полюбоваться пейзажами, которые не замечала, проезжая тот же маршрут на автомобиле. При этом ночи Арина проводила в палатке.

Во время путешествия некоторые водители предлагали девушке свою помощь, а именно — подвезти. Сначала она соглашалась, но потом стала отказываться. По ее мнению, это нечестное испытание по отношению к самой себе. До конечной точки путешественница добралась благополучно.

Ранее сообщалось, что россиянин Никита Кузнецов прошел пешком от Казани до Грузии за 63 дня. За указанное время мужчина преодолел две тысячи километров и девять городов.