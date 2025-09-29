Бывший СССР
Российские бойцы нашли единственного выжившего в подразделении боевика ВСУ

Военнослужащие южной группировки войск ВС РФ захватили в плен солдата 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время наступления на северском направлении в ДНР. Этот солдат остался единственным выжившим из своего подразделения на данном участке, пишет РИА Новости.

«Из шести позиций на каждой позиции нас было до четырех человек. Из всех я остался один и выжил за счет того, что обкладывал блиндаж мешками», — рассказал собеседник агентства.

Российские военнослужащие активно обстреливали позиции с помощью артиллерии и дронов. Единственным способом выжить было отказаться от выполнения любых приказов, не покидать укрытие и забаррикадировать вход в блиндаж вместе с бойницей.

Ранее военный эксперт сообщал о расширении зоны контроля Вооруженными силами России юго-западнее и западнее Волчанска Харьковской области. По его словам, российские бойцы «ведут планомерную боевую работу».

