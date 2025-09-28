Российские военные за неделю расширили зону контроля у Волчанска

Марочко: Российские бойцы за неделю расширили зону контроля у Волчанска

Российские бойцы за прошедшую неделю продвинулись в районах Тихого и Волчанских Хуторов. Также военные расширили зону контроля юго-западнее и западнее Волчанска Харьковской области, проинформировал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Касаемо волчанского направления в Харьковской области: здесь есть успехи за неделю в районах населенных пунктов Тихое и Волчанские Хутора. Также есть серьезные завоевания наших военнослужащих юго-западнее и западне Волчанска», — уточнил он.

По словам Марочко, на волчанском участке российские бойцы «ведут планомерную боевую работу».

10 сентября появилась информация, что российские бойцы продвинулись в Волчанске Харьковской области в результате успешных боевых действий и расширяют плацдарм на левом берегу реки Волчья. Также уточнялось, что ВС РФ также активно наступают под Купянском Харьковской области.

В этот же день Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебросили спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения российских бойцов в районе Волчанска.