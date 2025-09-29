Российским туристам дали советы по защите от мошенников

Российским туристам посоветовали не пересылать по почте сканы документов

Мошенники часто присылают поддельные рассылки, представляются турагентами и предлагают купить билеты в соцсетях. О том, как защитить себя, рассказал российским туристам директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, эксперт посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных писем и внимательно проверять почту отправителя и адрес сайта. Также он рекомендовал не пересылать по почте сканы документов и данные банковских карт.

«Мошенники часто представляются туроператорами или турагентами. Человек называет себя официальной компанией, обещает путевку, а в итоге исчезает с вашими деньгами», — рассказал Зиядинов.

Чтобы обезопасить себя, следует проверить регистрационный номер компании в едином реестре туроператоров (РТО) или турагентов (РТА). Сделать это нужно до заключения договора и оплаты услуг. На мошенников могут нарваться и самостоятельные путешественники: в соцсетях им обещают билеты и отели по низким ценам. «Доверяйте только проверенным платформам — официальным сайтам авиакомпаний, сервисам бронирования», — заключил Зиядинов.

Ранее стало известно, что российские путешественники начали чаще страховать багаж и рейсы в поездках. Так, 45 процентов опрошенных теперь страхуют перелеты от отмены или задержки, но не регулярно.