Саакашвили обязали вернуть растраченные миллионы долларов

Суд Грузии обязал Саакашвили и Джанашию выплатить более 3 миллионов долларов

В Грузии суд обязал бывшего президента Михаила Саакашвили и экс-начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в государственную казну до 9 миллионов лари (около 276 миллионов рублей или 3,33 миллиона долларов), растраченных за время его президентства. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».

Отмечается, что о взыскании с бывшего главы государства суммы более 3 миллиона долларов ходатайствовало Министерство финансов страны. Соответствующее решение поддержал Тбилисский городской суд.

По данным агентства, оба фигуранта должны выплатить в сумме 8,4 миллиона лари. Кроме того, сам Саакашвили также обязан вернуть в бюджет 631 тысячу лари.

Ранее в Грузии был задержан Леван Хабеишвили — экс-глава партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. По данным Службы безопасности Грузии, он обещал давать взятки сотрудникам силовых структур во время протестов против политики правящей партии «Грузинская мечта».