Санду заявила о возможной отмене результатов выборов в Молдавии

Санду допустила аннулирование результатов парламентских выборов в Молдавии

Глава Майя Санду не исключила, что результаты выборов, проходящих в стране, могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. Об этом пишет ТАСС.

«Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — отметила Санду.

Президент ответила на вопрос журналистов о вероятности аннулирования результатов выборов из-за предполагаемого вмешательства России.

Ранее сообщалось, что после обработки 50,04 процента протоколов оппозиционные партии, в том числе Патриотический блок, получают 51,02 процента голосов. Таким образом, они опережают правящую партию «Действие и солидарность».

Также Майя Санду заявила о коррупции на парламентских выборах, а также вмешательстве в голосование, обращаясь к гражданам после посещения избирательного участка.

Накануне американские СМИ написали, что последние решения главы Молдавии о преследовании лиц, якобы подозреваемых в работе на Россию, рискуют подорвать доверие к официальной власти.