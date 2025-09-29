Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:26, 29 сентября 2025Бывший СССР

Санду заявила о возможной отмене результатов выборов в Молдавии

Санду допустила аннулирование результатов парламентских выборов в Молдавии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава Майя Санду не исключила, что результаты выборов, проходящих в стране, могут быть аннулированы из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс. Об этом пишет ТАСС.

«Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — отметила Санду.

Президент ответила на вопрос журналистов о вероятности аннулирования результатов выборов из-за предполагаемого вмешательства России.

Ранее сообщалось, что после обработки 50,04 процента протоколов оппозиционные партии, в том числе Патриотический блок, получают 51,02 процента голосов. Таким образом, они опережают правящую партию «Действие и солидарность».

Также Майя Санду заявила о коррупции на парламентских выборах, а также вмешательстве в голосование, обращаясь к гражданам после посещения избирательного участка.

Накануне американские СМИ написали, что последние решения главы Молдавии о преследовании лиц, якобы подозреваемых в работе на Россию, рискуют подорвать доверие к официальной власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ обвинили в атаке на Белгород из жилой застройки Харькова

    В Петербурге на кладбище нашли гигантские грибы

    Мужчина нашел в фундаменте старого дома загадочный сейф

    Жительница Подмосковья неправильно припарковалась и застряла в машине

    Санду заявила о возможной отмене результатов выборов в Молдавии

    Московские врачи провели уникальную операцию по трансплантации

    Додон заявил о победе оппозиции Молдавии

    В Греции испугались запрета на выдачу виз россиянам. Почему там считают, что это будет крахом для страны и Европы?

    В России ответили на идею отправки войск НАТО на Украину

    Джон Джонс оценил форму 48-летнего Федора Емельяненко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости