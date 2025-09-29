Силовые структуры
13:47, 29 сентября 2025Силовые структуры

Сержанта украинского спецназа поймали в России

Екатерина Кашурникова
Архивное фото

В Ростовской области ФСБ задержала жителя Мариуполя, участвовавшего в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина добровольно вступил в военизированное националистическое объединение, чтобы заработать денег. Он проходил службу в звании сержанта в отряде спецназа в селе Урзуф Мангушского района Донецкой области Украины.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ. Мужчина арестован.

Ранее стало известно, подразделение Донецкого управления ФСБ поразило четыре пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении.

