Швеция впервые передаст Украине истребители Gripen

Гаврилюк: Украина впервые получит шведские истребители Gripen

Швеция впервые передаст Киеву истребители четвертого поколения Gripen. Об этом сообщил заместитель главы украинского Минобороны Иван Гаврилюк в интервью «Би-би-си».

Он не уточнил, сколько самолетов получит Украина, и отказался озвучивать сроки их прибытия на территорию страны. «Когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать», — сказал Гаврилюк.

Он добавил, что Киев также получит дополнительные американские истребители F-16 и французские Mirage.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности страны участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По его словам, у Стокгольма есть военно-морские возможности, которые могли бы быть актуальными.