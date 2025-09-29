Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 29 сентября 2025Мир

Швеция впервые передаст Украине истребители Gripen

Гаврилюк: Украина впервые получит шведские истребители Gripen
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jessica Gow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Швеция впервые передаст Киеву истребители четвертого поколения Gripen. Об этом сообщил заместитель главы украинского Минобороны Иван Гаврилюк в интервью «Би-би-си».

Он не уточнил, сколько самолетов получит Украина, и отказался озвучивать сроки их прибытия на территорию страны. «Когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать», — сказал Гаврилюк.

Он добавил, что Киев также получит дополнительные американские истребители F-16 и французские Mirage.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности страны участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По его словам, у Стокгольма есть военно-морские возможности, которые могли бы быть актуальными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Глава МИД Венгрии ответил на обвинения Киева в нарушении границы дронами

    Петербуржцы решили не платить за такси и избили водителя

    Легендарного Даремского зверя заметили около фермы

    Воевавшего за Украину брата Вэнса пригласили на форум в Польше

    Открыт способ восстановления нервов при рассеянном склерозе

    В России придумали способ защитить нефтезавод от дронов ВСУ

    Киев увидел в словах Орбана о беспилотниках на Украине признание

    В Москве создали мусульманскую футбольную лигу

    «Россия и Китай дадут бой». США решили захватить военную базу в Афганистане. Зачем Трамп разжигает новый конфликт на карте мира?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости