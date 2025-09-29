Москвичам назвали новые сроки прихода снегопадов

Синоптик Тишковец: В октябре москвичи не увидят первый снег

Москвичи нескоро застанут первый снег. Новые сроки в эфире радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Старое бабье лето, по прогнозам синоптика, придет в Москву с понедельника, 29 сентября. Золотой осени осадки не характерны, но возможно достаточно большое количество облаков. «Октябрь — один из самых хмурых месяцев в году, но тем не менее с понедельника инициатива перейдет к южной периферии антициклона, поэтому осадки маловероятны», — пояснил Тишковец.

В целом температура в октябре на территории центральных регионов России будет держаться на 1-2 градуса выше нормы. Со вторника по четверг, 20 сентября — 2 октября, в утренние часы в столичном регионе возможны слабые заморозки. К концу недели по ночам столбики термометров не опустятся ниже 2-5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 9-12 градусов. Выходные порадуют москвичей солнцем, за счет чего температура может подняться до плюс 15 градусов.

При таких показателях говорить о снегопадах пока рано, отметил Тишковец. «И, конечно же, никакой зимы пока на горизонте не будет, никакого первого снега ожидать не стоит», — добавил он.

Сухую погоду жителям столицы спрогнозировал и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, установившийся в городе антициклон сохранится надолго: до конца недели атмосферное давление будет высоким.