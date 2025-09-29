Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:31, 29 сентября 2025Культура

Спектакль с Панкратовым-Черным оказался под угрозой срыва

KP.RU: Спектакль с Панкратовым-Черным в Барнауле оказался под угрозой срыва
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Спектакль с участием актера Александра Панкратова-Черного в Барнауле оказался под угрозой срыва. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятия.

Сообщается, что спектакль должен состояться 14 октября, однако постановку могут перенести из-за состояния артиста.

«С ним пока ничего не понятно. Скорее всего, будет замена актера или перенос спектакля», — заявил собеседник издания.

23 сентября сообщалось, что Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован. Уточнялось, что он пропустил как минимум два спектакля из-за проблем со здоровьем. По данным источника, за два месяца до этого врачи диагностировали у актера рак легких, когда лечили хронический бронхит.

Позже актер записал видеообращение, в котором попросил поклонников не верить информации в СМИ о его состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

    В России предрекли ВСУ ответ за гибель ребенка при ударе БПЛА по Подмосковью

    Российский боец рассказал о «невидимке на поле боя»

    Францию уличили в подготовке к расширению НАТО

    В Москве заметили уникальный Aurus Senat Киркорова

    Спектакль с Панкратовым-Черным оказался под угрозой срыва

    Россиянин получил 20 лет колонии за расклеенные объявления

    Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС

    Фетисов оценил шансы Овечкина еще раз сыграть на Олимпиаде

    В Госдуме собрались внимательнее следить за расходами бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости