Спектакль с Панкратовым-Черным оказался под угрозой срыва

KP.RU: Спектакль с Панкратовым-Черным в Барнауле оказался под угрозой срыва

Спектакль с участием актера Александра Панкратова-Черного в Барнауле оказался под угрозой срыва. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на организаторов мероприятия.

Сообщается, что спектакль должен состояться 14 октября, однако постановку могут перенести из-за состояния артиста.

«С ним пока ничего не понятно. Скорее всего, будет замена актера или перенос спектакля», — заявил собеседник издания.

23 сентября сообщалось, что Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован. Уточнялось, что он пропустил как минимум два спектакля из-за проблем со здоровьем. По данным источника, за два месяца до этого врачи диагностировали у актера рак легких, когда лечили хронический бронхит.

Позже актер записал видеообращение, в котором попросил поклонников не верить информации в СМИ о его состоянии.