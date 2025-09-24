Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:52, 24 сентября 2025Культура

Панкратов-Черный вышел на связь после сообщений о госпитализации

Актер Панкратов-Черный назвал чепухой сообщения о проблемах со здоровьем
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актер Александр Панкратов-Черный вышел на связь после сообщений о его экстренной госпитализации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Артист записал видеообращение, в котором попросил поклонников не верить информации в СМИ о его состоянии. «Все это чепуха. Бред полный», — заявил актер.

По данным Mash, 12 октября Панкратов-Черный вернется на сцену и выступит со спектаклем в Белоруссии.

23 сентября сообщалось, что Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован. Уточнялось, что он пропустил как минимум два спектакля из-за проблем со здоровьем — артист должен был играть в постановке «Женихи» в Тюмени в понедельник, 22 сентября, и в Кургане во вторник, 23 сентября. По данным источника, врачи диагностировали у актера рак легких два месяца назад, когда лечили хронический бронхит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по центру Новороссийска. Есть жертвы, повреждены жилые дома и гостиница

    «Бион-М» № 2 оказался исключительно российским

    Совершившая страшное преступление россиянка попала на видео

    В России пересмотрели прогнозы по курсу доллара

    Эвакуация отдыхающих с пляжа в Сочи попала на видео

    Стали известны три самые популярные имени в Москве в 2025 году

    Российский подросток стал украинским диверсантом и оказался в СИЗО

    Женщина поссорилась с соседкой в Подмосковье и подожгла ее квартиру

    Удар трех ФАБ по Купянску попал на видео

    В Польше рассказали об отказе от советских «Крокодилов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости