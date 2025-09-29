Стала известна дата оглашения приговора для политеховского маньяка

Политеховскому маньяку Манишину вынесут приговор за 11 убийств 1 октября

Виталий Манишин, которого журналисты окрестили политеховским маньяком, выступил с последним словом в суде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Оглашение приговора для мужчины, обвиняемого в расправе над 11 девушками, назначено на 1 октября на 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени). Оно пройдет в Железнодорожном районном суде Барнаула в открытом режиме.

Ранее прокурор потребовал для Манишина 25 лет лишения свободы. Вынесение пожизненного приговора для него невозможно в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, первой жертвой политеховского маньяка стала 17-летняя девушка. Он изнасиловал ее в 1989 году, а затем расправился. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, пока в мае 2023 года Манишина не задержали. В ходе следствия была установлена его причастность еще к десяти расправам, совершенным с 1999 по 2000 год.

