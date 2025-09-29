Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:11, 29 сентября 2025Силовые структуры

Стала известна дата оглашения приговора для политеховского маньяка

Политеховскому маньяку Манишину вынесут приговор за 11 убийств 1 октября
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СК России по Алтайскому краю»

Виталий Манишин, которого журналисты окрестили политеховским маньяком, выступил с последним словом в суде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Оглашение приговора для мужчины, обвиняемого в расправе над 11 девушками, назначено на 1 октября на 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени). Оно пройдет в Железнодорожном районном суде Барнаула в открытом режиме.

Ранее прокурор потребовал для Манишина 25 лет лишения свободы. Вынесение пожизненного приговора для него невозможно в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, первой жертвой политеховского маньяка стала 17-летняя девушка. Он изнасиловал ее в 1989 году, а затем расправился. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, пока в мае 2023 года Манишина не задержали. В ходе следствия была установлена его причастность еще к десяти расправам, совершенным с 1999 по 2000 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Трамп пройдет испытание на лидерство

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Зеленский заявил о новом отношении США к конфликту на Украине

    Трамп «озолотил» Овальный кабинет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости